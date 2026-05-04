Son Mühür- Bergama siyaseti ve yerel yönetimi, eski belediye başkanı ile bir belediye personeli arasında yaşanan şok bir iddiayla sarsılıyor. Eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun, belediye personeli Şerif Topal’a silah doğrulttuğu iddia edilmişti. Olayın ardından savcılık talimatıyla Koştu’nun silahına el konulduğu öne sürüldü.

"Silahını bana doğrulttu"

İddiaya göre olay, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Bergama Kültür Merkezi’nin otoparkında gerçekleşti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Şerif Topal ve eşi Rezzan Topal, araçlarından inip yürümeye başladıkları sırada, karşı yönden gelen araçtaki eski başkan Hakan Koştu ile karşı karşıya geldi.

Topal çiftinin polise verdiği ifadelerdeki ortak detay; Koştu’nun aracı durdurup hışımla aşağı indiği ve aracın arka koltuğundan aldığı tabancayı Şerif Topal’a doğrulttuğu yönünde. Araçtaki bir diğer kişinin araya girmesiyle olayın büyümesinin engellendiği belirtildi.

Savcılık silaha el koydu

Devam eden soruşturmada savcılık, Hakan Koştu’nun ruhsatlı olduğu belirtilen silahına el konulması talimatını verdiği ileri sürüldü. Olay sırasında herhangi bir darp yaşanmadığı, ancak "silahlı tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla dosyanın takibe alındığı öğrenildi.

Şerif Topal’ın ifadesinde yer alan o anlar:

"Halen Bergama Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde memur olarak çalışıyorum. Hakan KOŞTU ise Bergama Belediyesinin eski dönem Ak Parti Belediye Başkanı olur. Hakan KOŞTU belediye başkanı olduğu dönemde ben de İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü idim. 2022 yılında hakkımda tutulan tutanaklar yüzünden işe gelmediğim iddia edilmiş ve belediye ile ilişiğim kesilmişti.

Bende bu süreçte karara itiraz etmiş ve idare mahkemesinin kararı ile 2023 yılında görevime geri dönmüştüm. Anlatmış olduğum sebeplerden ötürü Bergama Belediyesinin eski dönem Ak Parti Belediye Başkanı Hakan KOŞTU ile aramızda bir husumet bulunmaktadır. Bugün yani 01.05.2026 günü eşim Rezzan TOPAL ile Kültür Merkezine ait otopark kısmına aracımızı park ederek yürüdüğümüz esnada karşımızdan 35 … 785 plaka sayılı beyaz renkli Nissan Qashqai aracın geldiğini gördüm.

Aracın sağ ön koltuğunda Hakan KOŞTU oturuyordu. Beni görünce araç durdu ve Hakan KOŞTU sinirli ve hızlı bir şekilde aracından inerek aracın arka kapısını açtı ve oradan aldığı tabancasını bana doğru doğrultuğu esnada aracı süren kişide araçtan indi ve araya girdi. Hakan KOŞTU bu esnada bana seni vuracağım, şimdi sana göstereceğim dedi ve bağırarak sinkaflı kelimeler kullandı, fakat sinkaflı kelimeleri tam olarak şuanda hatırlamıyorum.

Daha sonra dediğim gibi araya girenler Hakan KOŞTU yu oradan uzaklaştırdılar ve eşim Rezzan da 112 yi arayarak ihbarda bulundu. Yaşamış olduğum konu bundan ibarettir. Olay esnasında darp olayı yaşanmadı. Ben kimseyi darp etmedim. Tehdit ve hakaret içeren söz söylemedim. Olayda tarafıma karşı sadece silahla tehdit ve hakaret olayı yaşandı. Silah göstererek ve doğrultarak beni tehdit eden ve hakaret eden Hakan KOŞTU isimli şahıstan şikayetçiyim."

Eşi Rezzan Topal’ın tanıklığı ise şu şekilde kayıtlara geçti:

"Şerif TOPAL eşimdir. Eşim, Bergama Belediyesinde temizlik işleri müdürlüğünde çalışmaktadır. Bildiğim kadarı ile geçmiş dönem Bergama Belediye Başkanı Hakan KOŞTU ile eşim arasından işten çıkarıldığı için husumet bulunmaktadır. Bugün yani 01.05.2026 günü Kültür Merkezi otoparkına aracımızı park ettik ve yürüdüğümüz esnada karşımızdan beyaz renkli Nissan Qashqai marka model, 35 … 785 plaka sayılı araç geldi ve aracın sağ ön koltuğundan Hakan KOŞTU isimli şahıs bulunuyordu.

Hakan KOŞTU eşimi görünce araçtan sinirle ve hızlıca indi. Ardından aracın arka kapısını açtı ve eline tabancasını aldı ve tabancasını eşime doğrulttuğu esnada aracın sol ön kısmından inen kişi araya girdi ve Hakan KOŞTU’yu oradan uzaklaştırdılar. Bu esnada Hakan KOŞTU eşime yönelik bağırarak bir şeyler söyledi fakat ben olayın şoku ile bunları hatırlamıyorum. Eğer aracın ön koltuğundan inen kişi araya girmeseydi Hakan KOŞTIU eşimi vurabilirdi.

Daha sonra bende 112’yi aradım ve ihbarda bulundum. Hakan KOŞTU’nun oradan araya girenler sayesinde ayrılması ile olay sona erdi. Eşim Şerif TOPAL, kimseyi darp etmedi, tehdit ve hakaret içeren söz söylemedi. Benim gördüklerim ve duyduklarım bundan ibarettir."