Son Mühür/ Selda Meşe- Kuzey Ege’nin önemli spor organizasyonlarından biri olan 3. Kuzey Ege Spor Oyunları, 4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen açılış korteji ve lansman programıyla başladı. Kent merkezinde gerçekleşen korteje sporcular ve Foçalıların gösterdiği ilgiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Cumartesi'ye kadar sürecek

4-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyon kapsamında, maraton ve oryantiring gibi doğa ve dayanıklılık sporlarının yanı sıra badminton, tenis ve okçuluk gibi bireysel branşlar yer alıyor. 3x3 basketbol, mini voleybol, plaj voleybolu ve satranç gibi takım ve zihinsel sporlar da etkinliğe dinamizm kazandırıyor. Ayrıca Foça’nın kıyı şeridinde düzenlenecek yelken, kürek ve su üstü aktiviteleri (SUP), hem sporculara doğal parkurlarda yarışma imkanı sunuyor hem de izleyiciler için görsel bir şölen oluşturacak.

Lansmanda İzmir'in önde gelen isimleri yer aldı

Lansman programına; İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve ilçe protokolü katılım sağladı.

"Gençlerin gelişimine katlı sağlıyor"

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, sporun toplumsal birlikteliği güçlendiren bir unsur olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sağladığını ve bölgenin tanıtımı açısından değerli olduğunu vurguladı. Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ise ilçenin doğal ve tarihi zenginliklerine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti. İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, farklı branşlarda düzenlenen bu tür buluşmaların spor kültürünün tabana yayılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

"Sporun ve sporcunun kenti Foça"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da Kuzey Ege Spor Oyunları’na ikinci kez ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yılki organizasyonun büyük beğeni topladığını hatırlatan Fıçı, "Sporun ve sporcunun kenti Foça" vizyonuyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi. Organizasyon süresince Foça genelinde sporun birleştirici gücünü yansıtan müsabakalar devam edecek.

