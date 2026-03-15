Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen merinos koçları, 25 Mart’ta açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Geçen yıl düzenlenen satışlarda bazı koçlar 246 bin liraya kadar alıcı bulmuştu.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılıkta önemli bir merkez olan Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, her yıl düzenlediği koç satış ihalesiyle üreticilerin odağı olmaya devam ediyor.

Yüksek genetik özelliklere sahip merinos koçlarının açık artırma yöntemiyle satışa sunulduğu organizasyonda geçmiş yıllarda rekor fiyatlar görülürken, bu yılki satışın 25 Mart’ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Geçen yıl düzenlenen satışta bazı koçlar 246 bin liraya kadar alıcı bulmuş, ortalama satış fiyatları ise 80 ila 100 bin lira arasında gerçekleşmişti.

Enstitüde yetiştirilen koçlar, sürülerde verimi artırması ve hastalık riskini azaltması nedeniyle yetiştiriciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

1935’ten bu yana küçükbaş hayvancılık için Ar-Ge merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, 1935 yılından bu yana küçükbaş hayvancılığa yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, kurumun özellikle merinos koyunu üzerine yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1935 yılında faaliyetlerine başlayan enstitümüz, TAGEM’e bağlı olarak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.”

Kılınç, enstitüde merinos ırkının yanı sıra farklı koyun ırklarının da koruma ve geliştirme programları kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.

Merinos başta olmak üzere yerli ırklar da korunuyor

Enstitünün ana çalışma alanının merinos koyunu olduğunu ifade eden Kılınç, Bandırma koyunu başta olmak üzere bazı yerli ırklar üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Kılınç bu konuda şunları söyledi: “Ana konumuz merinos koyunu. Bunun yanında enstitümüzün ırk tesciline yaklaştığı Bandırma koyunu bulunuyor.

Ayrıca Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunları da genetik kaynakları koruma projeleri kapsamında hem korunuyor hem de verim özellikleri her yıl geliştiriliyor.”

Enstitü bünyesinde ortalama 4 bin anaç koyunla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kılınç, hedeflerinin et ve süt verimi yüksek küçükbaş hayvanların geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Koç değişimi sürülerde verimi artırıyor

Koç satışlarının yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını belirten Kılınç, üstün genetik özelliklerin sahaya aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kılınç, kaliteli koçların sürülere dahil edilmesiyle üretimde ciddi artış sağlandığını belirterek şöyle konuştu: “Üreticiler yeni koçları sürülerine kattıklarında akrabalı yetiştirmenin önüne geçerek üstün özellikli kan değerini kendi sürülerine taşıyor. Bu durum verim artışını hızlandırıyor.”

Koç yenilemenin sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koçu yenileyerek sürüyü tazelemek hastalıkların önlenmesine de katkı sağlıyor. Enstitümüzde satılan hayvanlar kan değeri açısından Avrupa standartlarında.”

Geçen yıl şampiyon koç 246 bin liraya satıldı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen açık artırmaların her yıl yoğun ilgi gördüğünü belirten Kılınç, geçen yılki satışlarda dikkat çekici fiyatların oluştuğunu söyledi.

Kılınç, satışlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıl şampiyon koçumuz 246 bin liradan alıcı buldu. İhaleli satışlar 30-40 bin lira civarında başladı ve ortalama fiyatlar 80 ile 100 bin lira arasında gerçekleşti.”

120 merinos koç açık artırmayla satılacak

Bu yılki satış programının da netleştiğini açıklayan Kılınç, organizasyonun 25 Mart’ta yapılacağını belirtti. Kılınç, satışa ilişkin detayları şu sözlerle aktardı: “Bu yıl koç satışımız 25 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Açık artırma yöntemiyle 120 merinos koç satışa çıkarılacak.”

Amaç: üstün genetik özellikleri üreticiye ulaştırmak

Koç satışlarının temel hedefinin üstün genetik özelliklerin üreticilere ulaştırılması olduğunu vurgulayan Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle et verimi yüksek küçükbaş hayvanların geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Kılınç açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Üstün vasıflı kan değerlerinin daha fazla üreticiye ulaşmasını ve sürü verimlerinin artmasını istiyoruz.”