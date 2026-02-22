Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bir okulun bahçesinde yürütülen inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen trajik kaza, bir işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Zemindeki ani çökme sonucu kontrolden çıkan ağır iş makinesinin yol açtığı yıkım, bölgede büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili geniş çaplı bir adli inceleme başlatıldı.

Okul bahçesindeki inşaatta zemin çökmesi faciası

Olay, İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde bulunan Gökçeyazı Çok Programlı Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun çevresini güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen istinat duvarı yapım çalışmaları esnasında, üzerinde beton mikserinin bulunduğu zemin büyük bir gürültüyle çöktü. Zeminin ağırlığı taşıyamaması neticesinde 10 BY 553 plakalı beton mikseri dengesini kaybederek yan yattı.

Devrilen ağaçlar işçinin ölümüne neden oldu

Beton mikserinin devrildiği sırada çarptığı bölgedeki ağaçlar, çarpmanın etkisiyle yerinden sökülerek inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine yıkıldı. Talihsiz bir şekilde devrilen ağaç gövdelerinin altında mahsur kalan işçilerden Şakir Özcan, olay yerinde ağır yaralandı. Çevredeki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Şakir Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın naaşı, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazada sadece sahada çalışan işçiler değil, devrilen mikserin sürücüsü de zarar gördü. Yan yatan aracın kabininde bulunan 57 yaşındaki sürücü S.U., kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine nakledilen sürücünün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, tedavi altına alınan S.U.’nun vücudunda çeşitli yaralanmalar olduğu fakat hayati bir tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Adli soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı

Eğitim kurumunun bahçesinde meydana gelen ve bir can kaybıyla sonuçlanan iş kazasının ardından, güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alarak detaylı incelemelerde bulundu. İstinat duvarı çalışması yapılan alandaki zemin yapısının uygunluğu ve çalışma sırasındaki iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği mercek altına alındı. İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik bilirkişi raporunun hazırlanması bekleniyor.