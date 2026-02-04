Başsavcılık açıklamasında, özellikle gençlerin “zahmetsiz kazanç” vaadiyle banka hesaplarını kiralamaya yönlendirildiği belirtildi. “Hesabını ver, komisyonunu al” şeklindeki tekliflerin masum olmadığı, bu yöntemlerin organize suç faaliyetlerinin parçası olabileceği ve ağır cezai yaptırımlar doğurabileceği vurgulandı.

Çok sayıda dolandırıcılık yöntemi sıralandı

Bilgilendirme Rehberi’nde; sahte e-ticaret ilanları, yapay zekâ destekli yatırım vaatleri, evde iş dolandırıcılığı, burs ve sosyal yardım istismarı, kripto para tuzakları ve şantaj gibi yöntemlere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Banka şifreleri, SMS doğrulama kodları ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Cezai yaptırımlar hatırlatıldı

Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçunun 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğü, bilişim sistemleri ve bankaların araç olarak kullanılması halinde ise cezanın 3 yıldan 10 yıla kadar çıkabildiği bilgisi paylaşıldı.

Eğitim çalışmaları da yürütüldü

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları anlatıldı.

Vatandaşlara çağrı

Yetkililer, şüpheli tekliflerin reddedilmesi, gelen mesajların saklanması ve gerekli durumlarda banka, emniyet birimleri ya da savcılığa başvurulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve bilinçli olmaya davet edildi.