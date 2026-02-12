Edremit’in milli gururu Ecrin Yanıt, Ankara’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu, istikrarlı performansıyla bir kez daha zirveye çıktı.

Ankara’da zirve

Edremit Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü milli sporcusu Ecrin Yanıt, 6-8 Şubat tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda 12-17 yaş serbest stil bayanlar ferdi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Yanıt, final performansıyla jüriyi geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Başarılarla dolu kariyer

Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası arenada önemli dereceler elde eden Ecrin Yanıt’ın spor kariyerinde; 6 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye İkinciliği, 1 Türkiye Üçüncülüğü, 1 Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonluğu, 3 Avrupa Üçüncülüğü ve 4 Türkiye Uluslararası Open Şampiyonluğu bulunuyor.

Başkan Ertaş’a ziyaret

Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı ziyaret eden Ecrin Yanıt, kazandığı altın madalyayı Başkan Ertaş’a takdim etti. Başkan Ertaş, genç sporcuyu tebrik ederek Edremit’i ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Ecrin Yanıt’a başarılarının devamını diledi.