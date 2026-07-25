Ekonomi yönetiminin aldığı son kararların hane halkı bütçelerine yansımaları, geniş ailelerden tek başına yaşayan öğrencilere kadar geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor. Tüm İzmirliler, ceplerinden çıkacak paranın miktarını belirleyecek olan o resmi duyurunun yapılacağı günü iple çekiyor.

Yüzde 25 Koruması Kalktı, Yeni Sistem Devrede

Kiracıların en büyük güvencesi olan ve iki yıldır uygulanan yüzde 25’lik zam barajının kaldırılması, İzmir'de adeta yeni bir sayfa açtı. Artık Türk Borçlar Kanunu'nun esasları devrede; yani kiralar 12 aylık enflasyon (TÜFE) ortalamasına göre güncelleniyor. Karşıyaka'da, Buca'da ya da Bornova'da yaşayan binlerce kişi için bu durum, aylık gelir-gider tablosunu sil baştan yapmak demek. Hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşlar için bir liralık artış bile hayati önem taşırken, ev sahipleri de mülklerinin değerini korumanın peşinde.

Karar Günü: 3 Ağustos Pazartesi

Bütün bu kafa karışıklığını giderecek ve tartışmalara son noktayı koyacak gün çok yakın. TÜİK, İzmirli kiracıların ve ev sahiplerinin kaderini belirleyecek veriyi 3 Ağustos Pazartesi sabah 10.00'da açıklıyor. Bu saat itibarıyla ağustos ayında yenilenecek kontratların zam oranı resmi olarak tescillenecek. Anlaşmazlığa düşüp soluğu arabulucuda almak istemeyen veya hukuki evraklarla uğraşmaktan yorulan taraflar için bu veri, masadaki tek güvenilir rehber olacak. O sabah İzmir'de adeta hayat duracak ve herkes ekranlara kilitlenecek.

Temmuz Faturası Can Yakmıştı

Önümüzdeki tabloyu kestirebilmek için geçtiğimiz aya dönüp bakmakta fayda var. Temmuz ayında açıklanan yüzde 32,03'lük oran, dar gelirliyi epey sarsmıştı. Düşünün ki Şirinyer'de 10 bin liraya oturduğunuz evin kontratını temmuzda yenilediniz; yeni kiranız bir çırpıda 13 bin 203 liraya tırmandı. Her ay fazladan ödenecek 3 bin 203 lira, pek çok İzmirlinin mutfak bütçesini derinden sarstı. Şimdi gözler ağustos rakamlarında. Vatandaşın tek temennisi, kiracı-ev sahibi ilişkilerini germeden, herkesin bütçesine uyacak makul bir orta yolun bulunabilmesi.