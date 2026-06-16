Seferihisar, afetlere karşı yürüttüğü çalışmaların geri dönüşünü aldı. UNESCO tarafından sürdürülen CoastWAVE Programı kapsamında, Seferihisar "Tsunami Hazır Kent Sertifikası" ile onurlandırıldı. Bu önemli unvanla Seferihisar, Türkiye genelinde bu sertifikaya sahip olan yalnızca ikinci yerleşim yeri olma başarısını elde etti.

Yoğun katılımlı sertifika töreni

Sertifika teslimi için Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde anlamlı bir tören gerçekleştirdi. Etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır başta olmak üzere; AFAD yetkilileri, Kandilli Rasathanesi’nden değerli akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

"Seferihisar bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacak demiştik"

Törende söz alan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan tsunaminin ilçedeki derin etkilerine değinerek, "Seferihisar bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacak demiştik.

Bugün bu sözün karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz. Erken uyarı sistemlerimizi devreye aldık, tahliye haritalarımızı oluşturduk.

Sahadaki yönlendirme tabelalarından vatandaşlarımıza yönelik verdiğimiz eğitimlere kadar her aşamayı planladık." ifadelerini kullandı.

"Tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum"

Emeği geçen kurumlara ve özellikle belediye çalışanlarına teşekkür eden Yetişkin, "Bu süreçte başta İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve ODTÜ olmak üzere paydaşlarımızın desteği çok kıymetliydi.

Ayrıca, bu çalışmaların koordinasyonunu üstlenen Afet İşleri Müdürümüz Hakan Alten ve tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu. Ardından tören, sertifikanın takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile bitirildi.