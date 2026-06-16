İzmir bugün feci bir kazaya şahitlik etti. İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşen kaza yürekleri ağıza getirdi. Feci kazanın sonuçları da ağır oldu. Olay sonrası 4 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Olay saat 13.30 sularında yaşandı. Menderes ilçesi Değirmendere mevkisinde meydana gelen kazada sürücünün kimliği heniz belirlenemedi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddeti öylesine büyüktü ki o etkiyle araçta bulunan 4 kişi, ağır yaralandı.

Ekipler seferber odu

Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Emniyet güçleri yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kazanın nedeni: Hatalı sollama iddiası

Feci kazanının sebebinin ise otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Yaşanan feci kazanın ardından asayiş ve trafik ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.