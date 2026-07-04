Milli imkanlarla ROKETSAN tarafından hayata geçirilen TAYFUN BLOK-3 başarısıyla takdir topladı. Canlı harp başlığının kullanıldığı test sırasından TAYFUN BLOK-3, hareket halindeki su üstü hedefi başarıyla vurdu.

Seyir halindeki hedef imha edildi

Tamam milli imkanlarla üretilen balistik TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, girdiği testte büyük başarı gösterdi. Test sırasında ‘düşman unsuru’ olarak belirlenen ve serbest gezen insan deniz aracına, hipersonik hızla ulaşan TAYFUN BLOK-3 füzesiyle angajman uygulandı. Test kapsamında canlı harp başlığı kullanılırken; hedefe arayıcı başlıkla kilitlenildi ve balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirildi. Seyir halindeki su üstü hedef, böylelikle başarıyla vuruldu.

Ortalama 7 metre boyundaki, küçük bir balıkçı teknesi temsilindeki insansız deniz aracı, TAYFUN BLOK-3 tarafından çok yükse hızla vurularak cerrahi hassasiyetiyle anında imha edildi.

Hipersonik seviyelere ulaşıyor

ROKETSAN tarafından üretilen ve derinlikteki hedeflerde etki edecek güvenilirlik seviyesi ise yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanan TAYFUN, hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde, hava savuna sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Füze, yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının da önüne geçilmesini kolaylaştırıyor.