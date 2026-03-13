İnternet hızını en az 10 katına çıkaracak ve akıllı şehirlerden uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak 5G teknolojisi için geri sayım resmen başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında ihale şartları, yerli üretim zorunluluğu ve ilk sinyalin verileceği o kritik tarihi paylaştı. Ülke genelindeki cihazların ne kadarının bu yeni altyapıya uygun olduğu da böylece netlik kazandı.

TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK SİNYAL NE ZAMAN VERİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G altyapı kurulumlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek kamuoyunun merakla beklediği tarihi duyurdu. Bakanın açıklamasına göre, Türkiye'de ilk 5G sinyali 1 Nisan 2026 tarihinde verilecek. Başlangıç aşamasının ardından yatırımlar ivme kazanacak ve iki yıl içinde 5G hizmetinin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılması hedeflenecek.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE 5G DESTEKLİ TELEFON VAR?

Yeni nesil haberleşme teknolojisine geçiş sürecinde cihazların uyumluluğu da büyük bir önem taşıyor. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türkiye'de şu an yaklaşık 95 milyon cep telefonu kullanılıyor. Bu cihazların 32 milyonu ise 5G teknolojisini doğrudan destekliyor. Geçtiğimiz yıl bu sayının 15 milyon civarında olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 5G sürecine yaklaşırken uyumlu cihaz sayısında çok ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.

5G İHALESİNDE YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ŞARTI NEDİR?

Bu büyük teknolojik dönüşümde Türkiye'nin sadece teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke konumunda olması amaçlanıyor. 5G yetkilendirme ihalesi şartnamelerine yerli sanayiyi koruyan özel maddeler eklendi. Bakan Uraloğlu, ihalede ilk etapta yüzde 60 yerli ürün ve yüzde 30 milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu getirdiklerini açıkladı. Bu stratejik adımın ve ihale sürecinin, belirlenen ödeme takvimleri içinde Hazine'ye yaklaşık 3.5 milyar dolarlık dev bir katkı sağlaması bekleniyor.

5G TEKNOLOJİSİ HAYATIMIZDA NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Mevcut internet hızlarını katlayacak olan 5G, sadece cep telefonlarını değil, tüm yaşamı değiştirecek. Akıllı ulaşım sistemleri, tren sinyalizasyonları, akıllı yollar ve akıllı şehir projeleri bu güçlü altyapı üzerinden çok daha kolay yönetilecek. Bakan Uraloğlu, bu teknoloji sayesinde Türkiye'deki bir cerrahın dünyanın diğer ucundaki bir hastayı uzaktan ameliyat edebileceğini veya ağır iş makinelerinin kilometrelerce öteden güvenle yönlendirilebileceğini ifade etti.

YERLİ 5G ÇEKİRDEK ŞEBEKE VE ULAK BAZ İSTASYONLARI NE DURUMDA?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) öncülüğünde AR-GE fonlarıyla yerli firmalara çok ciddi destekler sağlanıyor. 2018 yılında TÜBİTAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi işbirliğiyle başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" sonuçlarını vermeye başladı. Bu kapsamda 5G çekirdek şebeke, baz istasyonları ve operasyonel yazılımlar başarıyla geliştirildi. TÜRKSAT tarafından yürütülen akıllı ulaşım sistemleri projesinde de yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonları devreye alınarak Türkiye'nin milli teknoloji gücü sahada kanıtlandı. İşletmeciler, 5G mobil özel şebekelerinde yapacakları yatırımlarda bu milli bileşenleri kullanmak zorunda kalacak.