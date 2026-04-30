Otel işletmecisi Nedim Şahin, otellerde sıkça rastlanan bir detaya dikkat çekti: halılar. Bir otele girdiğinizde, özellikle lobi ve koridorlarda genelde birbirine benzeyen, karmaşık desenli halılar olur. Bu aslında tesadüf değil.

Nedim Şahin ilk nedeni şu şekilde özetledi, "Oteller sürekli kullanılan yerler olduğu için zeminler çok çabuk kirleniyor. Islak ayakkabılar, dökülen içecekler ya da valizlerin tekerlekleri derken halılar kısa sürede yıpranabiliyor. Düz renk bir halı olsa, en küçük leke bile hemen göze batar. Ama bu karışık desenli halılarda lekeler o kadar kolay fark edilmiyor. Bir nevi gözünüz seçmekte zorlanıyor. Otel işletmecilerine her açıdan kolaylık sağlıyor" dedi.

Alanı Dengeli Gösteriyor

Bir diğer konuya değinen Şahin, "Özellikle uzun koridorlarda yürürken fark etmiş olabilirsiniz; desenler bazen mesafeyi olduğundan farklı hissettirebiliyor. Dar bir alan biraz daha geniş gibi algılanabiliyor ya da uzun bir koridor daha kısa gelmeye başlayabiliyor. Bu tamamen desenlerin yarattığı bir etki. Bir de ses meselesi var. Sert zeminlerde yürürken çıkan sesler otellerde ciddi bir gürültü oluşturabiliyor. Halı ise bu sesi büyük ölçüde emiyor. Böylece hem ayak sesleri hem de valiz gürültüsü daha az hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Otellerdeki halılar sadece dekorasyon için seçilmiyor. Hem temizlik açısından işleri kolaylaştırıyor, hem mekânın algısını değiştiriyor hem de ortamı daha sessiz hale getiriyor.