İkinci el telefonları satarken çoğu kişi “fabrika ayarlarına döndürdüm, tamamdır” diye düşünüyor ama iş aslında orada bitmiyor. Hesapların kaldırılmaması ya da son bir kontrol yapılmaması hem veri güvenliği açısından risk yaratıyor hem de cihazın değerini düşürüyor.

Son dönemde ikinci el telefon piyasası oldukça hareketli. Eski cihazını elden çıkarmak isteyen vatandaşlar artmış durumda ama yapılan bazı basit hatalar hala çok yaygın. En sık görüleni de şu: telefonu sıfırlayınca içindeki her şey tamamen silindi sanmak...

Sıfırlama işlemi her şeyi silmeyebilir

Oysa fabrika ayarlarına dönmek her zaman yeterli değil. Bazı durumlarda fotoğraflar, mesajlar ya da hesap bilgileri tamamen kaybolmuş gibi görünse de teknik yöntemlerle geri döndürülüyor. Yani aslında cihazı alan kişi, istemeden de olsa eski sahibine ait bilgilere ulaşır halde oluyor.

Bir diğer kritik konu da hesaplar. Eğer satıştan önce Google hesabı ya da Apple kimliğinden çıkış yapılmazsa, telefonu alan kişi cihazı düzgün şekilde kullanamayabiliyor. Bu da çoğu zaman “ürünü geri al” gibi durumlara kadar gidebiliyor. Hatta bazı alıcılar bu riski gördüğü anda fiyat kırmayı bile deniyor.

İşin bir de fiziksel tarafı var. Temiz bir cihaz, mümkünse kutusu ve aksesuarlarıyla birlikte sunulduğunda her zaman daha hızlı satılıyor. Aynı model iki telefon arasında bile bu detaylar ciddi fark yaratabiliyor. Küçük gibi duruyor ama alıcıyı etkiliyor.

En kritik adım: Son kontrol

Yeni telefon alıp eski telefonunuzu satarken en çok atlanan ama en önemli adım ise son kontrol. Tüm işlemler bittikten sonra telefonu yeniden açıp içinde herhangi bir veri kalıp kalmadığına bakmak gerekiyor. Hesaplar gerçekten silinmiş mi, cihaz sıfır gibi mi açılıyor… Bunlara emin olmadan satış yapmak sonradan uğraştırıyor.