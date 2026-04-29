Evlerde priz sayısı yetersiz kaldığında uzatma kabloları birer adeta kurtarıcı.. Fakat bu alışkanlık, her cihaz için uygun değil. Elektrik işiyle uğraşanların dikkat çektiği nokta oldukça net: Yüksek güç çeken ya da sürekli çalışan cihazlar uzatma kablosuna bağlandığında sistem zorlanıyor. Bu da zamanla gözle görülmeyen ama ciddi sonuçlar doğurabilecek sorunlara gebe.

Özellikle buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazlar günün her saatinde çalışıyor. Bu yüzden zaten belli bir elektrik yükü oluşturuyorlar. Araya bir de uzatma kablosu girdiğinde bu yük daha da artıyor. Kablo zamanla ısınabiliyor, hatta bazı durumlarda cihazın kendi parçaları bile zarar görebiliyor. İlk anda fark edilmiyor ama uzun vadede sıkıntı yaşatıyor.

Isıtıcı ve klima gibi cihazlar sistemi zorluyor

Evde en çok elektrik tüketen aletlerin başında ısıtıcılar ve klimalar geliyor. Bu cihazlar çalışırken yüksek enerji çekiyor. Uzatma kablosuna takıldıklarında ise kablonun kaldırabileceğinden fazla yük oluşabiliyor. Bir süre sonra kablo ciddi şekilde ısınabiliyor. Hatta elinizi değdirince fark edilecek seviyeye geliyor. Isınma arttıkça risk de büyüyor.

Kısa sürede yüksek güç çeken cihazlar göz ardı ediliyor

Saç kurutma makinesi gibi cihazlar kısa süre çalışsa da ani şekilde yüksek güç çekiyor. Aynı durum mikrodalga fırın için de geçerli. Çalışma anında beklenenden fazla akım kullanıyorlar. Her uzatma kablosu bu yükü karşılayacak kapasitede olmayabiliyor. Bu yüzden doğrudan duvar prizine takılması daha güvenli görülüyor.

Küçük görünen aletler de masum değil

Kahve makinesi ya da tost makinesi gibi mutfak aletleri çoğu zaman küçük olduğu için riskli sayılmıyor. Oysa bu cihazlar çalışırken ciddi ısı üretir ve buna bağlı olarak yüksek enerji tüketir. Yani görünüşlerine aldanmamak gerekiyor. Uzatma kablosuyla kullanıldıklarında benzer riskleri taşıyabiliyorlar.

En sık yapılan hata zincirleme bağlantı

Evlerde en çok karşılaşılan yanlışlardan biri de bir uzatma kablosunu başka bir uzatma kablosuna bağlamak. Oldukça yaygın bir yöntem ama aynı zamanda en riskli olanlardan biri. Bu şekilde yük katlanarak artıyor ve sistem gereğinden fazla zorlanıyor. Kabloların ısınması, erimesi ya da daha ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Ne öneriliyor?

Özellikle yüksek güç çeken veya sürekli çalışan cihazların doğrudan duvar prizine bağlanması öneriliyor. Uzatma kabloları ise daha düşük güç tüketen cihazlar için tercih edilmeli. Küçük bir detay gibi görünüyor ama ihmal edildiğinde sonuçları ağır olabiliyor.