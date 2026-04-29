Son Mühür- İzmir Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut bölgesinde Osmanlı Ordusu’nun İngilizlere karşı kazandığı bu savaşı, Çanakkale’den sonraki en büyük zafer olarak tanımladı Atlan.

Türk ordusu 10 bin asker şehit vermişti

Savaşın bilançosuna dair net veriler paylaşan Atlan, Türk ordusunun bu uğurda 10 bin asker ve 350 subayını şehit verdiğini hatırlattı. İngiliz tarafında ise durum çok daha ağırdı. Tam 30 bin kayıp verdiler. Üstelik aralarında generallerin de olduğu 13 bin asker ve 500 subay Türk ordusuna esir düştü o gün. Tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği bu tablo, Atlan’ın yayımladığı mesaja göre milletin hafızasında her daim diri tutulması gerektiğini vurguladı.

Zaferin mimarlarını da unutulmadı

Atlan, bu büyük başarının arkasındaki isimleri de tek tek andı. Halil Paşa, Süleyman Askeri, Ali İhsan Sabis Paşa ve Nurettin Paşa başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere Allah’tan rahmet diledi. "Bu eşsiz zafer, bizim istikbal uğruna gösterdiğimiz sebatın en somut göstergesidir" diyen Atlan Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yılı zaferin yıldönümünü kutlayarak sözlerini bitirdi.