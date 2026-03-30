Kosova da kendi tarafında Slovakya'yı eleyerek finale yükselen takım olarak sahaya motivasyonu yüksek çıkacak. Deplasmanda oynanacak bu zorlu mücadelenin sonucunda kazanan taraf, 2026 yazında ABD topraklarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterme hakkı elde edecek.

Türkiye Kosova milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Kosova play-off final maçı 31 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlı ekip bu maça deplasmanda çıkacak ve tek maçlık final formatında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.

Türkiye Kosova maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye-Kosova maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Taraftarlar herhangi bir abonelik gerektirmeden maçı ücretsiz izleyebilecek. Bu durum özellikle dijital platforma erişimi olmayan izleyiciler için büyük kolaylık sağlıyor.

Türkiye Kosova'yı yenerse Dünya Kupası'ndaki rakipleri kim olacak?

Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması halinde Türkiye, turnuvanın D Grubu'nda yer alacak. Bu grupta ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya bulunuyor. Ay-yıldızlılar böylece hem Güney Amerika hem de Okyanusya temsilcileriyle aynı grupta mücadele edecek.

Türkiye'nin Kosova karşısındaki sicili nasıl?

İki takım daha önce üç kez karşılaştı ve her üç maçı da Türkiye kazandı. Bu karşılaşmalarda milli takım rakip kaleye toplam 12 gol atarken yalnızca 2 gol yedi. İlk buluşma 2014'te oynanan özel bir maçtı, ardından 2016'da resmi müsabakalar başladı. Bu istatistikler ay-yıldızlı ekibin Kosova karşısında açık bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak play-off finalinin kendine özgü baskısı ve deplasman faktörü, Montella'nın öğrencilerini zorlu bir sınav bekliyor. Kosova'nın yıldız forveti Vedat Muriqi de maç öncesi yaptığı açıklamada bu karşılaşmanın öncekilerden tamamen farklı geçeceğini vurguladı. Türk futbolseverler, 2002'den bu yana özlemini çektikleri Dünya Kupası heyecanına kavuşmak için yarınki final maçını büyük bir umutla bekliyor.