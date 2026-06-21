A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Çin karşısına çıkıyor. Başkentte oynanacak bu zorlu karşılaşma, Filenin Sultanları için turnuvanın en kritik sınavları arasında yer alıyor. Tribünlerin tamamen dolması beklenen mücadele öncesinde sporseverler, maçın yayınlanacağı kanalları ve başlangıç saatini öğrenmek istiyor. Vatandaşlar "Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Türkiye Çin maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu zorlu mücadele saat 19.30'da başlayacak.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filenin Sultanları, Çin karşısındaki bu önemli maça Ankara'da çıkıyor. Karşılaşmaya Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Salonda yoğun bir seyirci ilgisi ve tamamen dolu tribünler bekleniyor.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik Türkiye - Çin mücadelesi S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Sporseverler bu farklı platformlar üzerinden karşılaşmayı naklen takip edebiliyor. Milli maçlar genel olarak TRT Spor ve TRT'nin dijital platformları üzerinden şifresiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

TÜRKİYE ÇİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı S Sport kanalından canlı izlemek isteyen sporseverler, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanalları kullanabiliyor. S Sport Plus platformu ise maçı internet üzerinden şifreli yayınla ekranlara taşıyor. Karşılaşmayı şifresiz veren TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izleniyor.