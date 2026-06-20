Dünya futbolunun unutulmaz yeteneklerinden Ronaldinho, yıllar sonra İtalya'dan gelen sürpriz bir haberle yeniden manşetleri süslüyor. 2008-2011 yılları arasında Milan formasıyla İtalyan futbolseverlerin gönlünde taht kuran Sambacı'nın, Serie C takımlarından Ravenna ile dirsek temasında olduğu ortaya çıktı. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinde geniş yankı bulan bu sürpriz gelişme, futbol tutkunlarını sevince boğdu. Peki iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Ronaldinho hangi takımla anlaştı? Efsane yıldız Ronaldinho futbola geri mi dönüyor? İşte ayrıntılar...

RONALDINHO HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

İtalyan basını, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun Serie C ekiplerinden Ravenna ile el sıkışmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve Tuttosport gibi Çizme'nin saygın gazeteleri bu flaş gelişmeyi manşetlerinden okurlarına aktardı. İspanyol Marca gazetesi de taraflar arasındaki görüşmeleri doğruladı. Ravenna kulübüyle yeni bir sayfa açmaya hazırlanan efsane ismin basına yansıyan, "Yeni renkler, aynı gülümseme. Topla yeniden dans etmek ve Ignazio ile Cipriani ailesinin yanında yeni bir hikâye yazmak için sabırsızlanıyorum. Futbol benim için her zaman bir mutluluk kaynağı oldu ve bu ruhu Ravenna'ya taşımak istiyorum." şeklindeki sözleri heyecanı daha da artırdı.

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNÜYOR, RAVENNA'DA OYNAYACAK MI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise 46 yaşındaki Ronaldinho'nun yeniden yeşil sahalara inip inmeyeceği oldu. Ancak efsane ismin Ravenna formasıyla profesyonel maçlara çıkması beklenmiyor. Konuya son noktayı koyan Ravenna Kulübü Başkan Yardımcısı Ariedo Braida, Tuttosport'a verdiği demeçte Brezilyalı yıldızın kulübün pazarlama faaliyetlerinde görev alacağını açıkladı. Braida, "Ronaldinho bizimle bir pazarlama etkinliğinde yer alacak ancak gelecek sezon Serie C'de oynamayacak. Kendisi 46 yaşında. Keşke hâlâ oynayabilecek durumda olsaydı." ifadelerini kullandı.

RONALDINHO VE RAVENNA ANLAŞMASININ DETAYLARI NELER?

Ronaldinho ve Ravenna arasındaki iş birliğinin tam çerçevesi henüz netleşmedi. Anlaşmanın ağırlıklı olarak pazarlama ve tanıtım odaklı olacağı belirtilirken, efsane futbolcunun kulübe ortak olma ihtimali de masada duruyor. Brezilyalı yıldızın kulüpte tam olarak hangi görevi alacağı ve projenin tüm ayrıntıları, 23 Haziran'da Miami'de düzenlenecek özel bir etkinlikte kamuoyuna duyurulacak.