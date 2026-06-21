2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili kozlarını paylaştı. Kanada’nın Toronto kentindeki BMO Stadyumu’nda oynanan mücadele, heyecan dolu anları da beraberinde getirdi.

İlk söz Fildişi Sahili'nden!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fildişi Sahili olurken, Afrika temsilcisi, ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendirdi ve üstünlüğü ele geçiren taraf oldu. Franck Kessie’nin attığı golle avantajı alan Fildişi Sahili, devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

Deniz Undav maçın kaderini belirledi!

İkinci yarıya daha etkili bir şekilde başlayan Almanya, oyunun kontrolünü eline alarak rakip yarı sahada baskısını sürdürdü. Deniz Undav’ın attığı goller, Almanya’yı üstünlüğe götürürken karşılaşmanın da sonucunu tayin etti. Mücadele 2-1 Almanya üstünlüğüyle bitti.

Süper Lig etkisi!

Karşılaşmada Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların sayısı göze çarptı. Almanya ve Fildişi Sahili kadrolarında yer alan toplam 5 futbolcu, Türk futbolseverler tarafından yakında takip edildi.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane ve Wilfried Singo'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Agbadou, Trabzonspor'dan Ouali ve Çaykur Rizespor'dan Fofana mücadelede boy gösterdi.