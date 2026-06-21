Son Mühür- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın bu sezon görev yapacak yardımcı ekibi belli oldu. Buna göre,

Dirk Kuyt,

Kerem Güneş,

Haluk Kaplan,

Sercan Terzioğlu,

Cengiz Sirkan,

Emre Kartal,

Kutay Arslan,

Murat Zeki Göle,

Melikşah Sezgin ve

Hasan Gültekin sarı lacivertlileri 12 yıldır hasret kaldıkları şampiyonluğa bu sezon kavuşturabilmek için İsmail Kartal'a yardımcı olacak.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş, İsmail Kartal'ın ekibinde yer alan Zeki Murat Göle'nin şampiyonluktan uzak kalınan son 12 sezonda teknik heyetin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Kesintisiz görev yapmış...



''İsmail Kartal’ın yardımcılarından biri Zeki Murat Göle olacakmış…

Bildiğim kadarıyla Zeki Murat Göle 2014 Ağustos ayından bu yana Fenerbahçe A takımı yardımcı antrenörü…'' hatırlatmasında bulunan Yaşar Baş,

''Yani Fenerbahçe Zeki Murat Göle’yi yardımcı antrenör yaptığından bu yana şampiyon olamamış..

Fenerbahçe son şampiyonluğunu 27 Nisan 2014 tarihinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak ilan etmiş..



Bu tarihte Zeki Murat Göle genç takım antrenörü… 18 Ağustos 2014 tarihinde A takım yardımcı antrenör kadrosuna alınmış…

O tarihten bu yana aynı görevi 11 ayrı teknik direktörün, bazılarının farklı görev dönemleri dahil kesintisiz yardımcılığını yapmış.. Hiç birinde Fenerbahçe şampiyon olamamış…

Zeki Murat Göle Ağustos 2014 tarihinden bu yana kesintisiz görev yapıyor… O görev yaptığı dönem boyunca Fenerbahçe bir kez bile şampiyon olamıyor..

Teknik direktörler, yönetimler, başkanlar hatta şoförler ve çaycılar bile değişiyor..

12 yıldan bu yana değişmeyen tek kişi Zeki Murat Göle.. Değişmeyen tek sonuç Fenerbahçe şampiyon olamıyor...'' değerlendirmesinde bulundu.