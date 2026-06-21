Son Mühür- Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından büyük umutlarla katılan A Mili Takım, beklentilerin çok uzağında bir performansla Haiti'nin ardından ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda eden ikinci takım oldu.

Teknik Direktör Montella'nın kadro seçimi konusunda daha turnuva öncesinde başlayan eleştiriler, üst üste gelen kötü sonuçların ardından daha üst perdeden konuşulmaya başlandı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği kalemler arasında yer alan Uğur Karakullukçu'nun eleştirilerinin hedefinde Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü vardı.

Yıllardır başarısı yok...



''Çağlar Söyüncü lütfen bana iyi bir sezonu en son ne zaman geçirdiğini söyleyin'' vurgusunda bulunan Karakullukçu,

''20. yüzyılda falan.

Leicester'daki son sezonu bile değil, bir önceki sezonu'' hatırlatmasında bulundu.

Çağlar Söyüncü'ye olan tepkisini, ''Leicester girdi araya, Atletico Madrid girdi, Fenerbahçe dördüncü sezon.

Ya özür dilerim, 6 sene önce top oynadı diye hala milli takımda süre alıyor abi.

Mesela bir Emirhan Topçu kulübede otursa, bir deneyim yaşasa fena mı olur?

Ahmetcan Kaplan yarın öbür gün daha iyi bir çıkış yapar, sol ayaklı bir stoperimiz var tekniği düzgün.

Hayır, Çağlar oturacak.

Neden, çünkü iyi arkadaş grubu'' sözleriyle Çağlar Söyüncü'nün sezon içindeki formuyla değil, Milli Takım'daki arkadaş grubu sayesinde olduğuna dikkat çekti.