Son Mühür- Türkiye Süper Ligi'nde son dört sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Galatasaray, iki oyuncusunun karşı karşıya geldiği Fildişi Sahili-Almanya karşılaşmasında, Singo'nun sakatlık haberiyle endişelendi.

Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan 30 milyon avro gibi bir bonservis ücretiyle transfer edilen Wlfried Singo, Dünya Kupası'nda ikinci maçında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Leroy Sane'nin formasını giydiği Almanya'ya karşı sahanın en etkili isimleri arasında yer alan Singo karşılaşmanın 79.dakikasında bir pozisyonda acıyla kendini yere bıraktı.

Kontrollerden sonra netleşecek...



Sahayı çok üzgün bir şekilde terk eden Wlfried Singo'nun yaşadığı kas sakatlığının durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra şekillenecek.

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası'nda kalitesini otaya koyan Singo için dev kulüplerin harekete geçmesinin şaşırtıcı olmayacağına dikkat çekerek, ''Avrupa'da birçok kulübün radarında. 60 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olursa şaşırmam'' diye konuşmuştu.

23 maç kaçırmıştı...



Geçtiğimiz sezona büyük umutlarla başlayan Singo sakatlıklar yüzünden 94 gün Galatasaray formasına uzak kalmış bu sürede 23 maç kaçırmıştı.

Singo'nun sakatlanarak terk ettiği karşılaşmada Almanya uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.