Futbolun alt liglerinde normal sezon 2 ay önce tamamlandı, Ege’de birçok kulüpte yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlikler nedeniyle adım atılmadı. Şirket olarak yönetilen bazı kulüplerde devir iddiaları gündeme gelirken bazı kulüpler ise henüz kongre sürecini tamamlamadı.

İki kulüpte ‘devir’ bilinmezliği

İzmir’in önemli kulüplerinden Altınordu’da 2012’de gerçekleşen şirketleşme sürecinin ardından başkan Seyit Mehmet Özkan önce 2'nci Lig'deki yetiştirici kulübü devretmeye çalıştı fakat yeni sezon öncesinde henüz kriterlerine uyan bir yatırımcı bulamadı. Bu nedenle kulüp henüz idari, teknik ve kadro yenilenmesini yapamadı.

Yine 2’nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü’nde de benzer bir süreç hakim. 2 yıldır Bilgin Tokul'un sahibi olduğu Menemen Futbol Kulübü, devir iddiaları gündemde.

Kongre takvimi henüz açıklanmadı

Geçen sene lig düşüren Bucaspor 1928’de ise aylardır kasvetli hava hakim. Geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen ve amatöre düşmekten kıl payı kurtulan İzmir'in 112 yıllık en eski kulüplerinden Altay yönetimi, Beşiktaş'ın eski başkanı da olan Ahmet Nur Çebi'yle sıkı diyalog halinde. Bu nedenle kulüpte henüz kongre takvimi açıklamadı.

İzmir Çoruhlu FK’nın başkanı Ahmet Çoruhlu devredilen Uşakspor’da henüz bir somut adım atışmazken; Ayvalıkgücü Belediyespor, Tire 2021 FK, Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu gibi kulüplerde de henüz bir hareket yok.