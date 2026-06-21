Güçlü sesi, sahne enerjisi ve yer aldığı televizyon projeleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Barış Akarsu'nun hayatı, Bodrum'da yaşanan trajik bir kazayla son buldu. Kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği kaza, müzik dünyasını yasa boğdu. Olayın üzerinden yıllar geçse de vatandaşlar Barış Akarsu nasıl öldü, ne zaman ve kaç yaşında vefat etti sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

BARIŞ AKARSU NASIL ÖLDÜ?

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağır bir trafik kazası geçirdi. Göltürkbükü'nden Torba kavşağına doğru seyir halindeyken, arkadaşlarıyla bir doğum günü kutlamasından başka bir etkinliğe giden Akarsu'nun kullandığı otomobil, anayola çıktığı sırada bir kamyonun altına girdi. Korkunç kazanın ardından araçta bulunan arkadaşları Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren Akarsu ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

BARIŞ AKARSU NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Barış Akarsu, beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. 4 Temmuz 2007 tarihinde, saat 20.10 sularında kalbi duran sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 1979 doğumlu olan Akarsu, hayata veda ettiğinde henüz 28 yaşındaydı. Kaza, sanatçının 28. yaş gününe çok yakın bir tarihte meydana geldi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya gelen Barış Akarsu, Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Müzik kariyerinde kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akarsu, şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kurdu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de öne çıkan sanatçı, çeşitli televizyon projelerinde rol alarak ekranlarda da kendini gösterdi.