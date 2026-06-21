Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı zam tablosu yavaş yavaş belirginleşiyor. Toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkı, ilk 5 aylık veriler doğrultusunda hesaplandı. Nihai zam oranının kesinleşmesi ve en düşük maaşların belli olması için geriye sadece haziran ayı verisi kaldı. Bu süreçte vatandaşlar memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranlarının kaç olacağına dair araştırmalarını sıklaştırdı. İşte konuya dair ayrıntılar.

TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı doğdu. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7'lik zammın da eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık verilere göre temmuz zammı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Kesin zam oranı ve en düşük memur ile memur emeklisi aylığının yeni tutarı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu ile netlik kazanacak.

Toplu sözleşme uyarınca yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 7 oranında zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkından yararlanabilmek için enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Bu oranın aşılması durumunda memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkını maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,04 oranında hesaplandı.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 12,4'lük oran baz alındığında bazı unvanlardaki zamlı memur maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

Şube Müdürü (1/4): 94.384,00 TL - Yeni Maaş: 106.087,62 TL

Memur (9/1): 64.397,00 TL - Yeni Maaş: 72.382,23 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219,00 TL - Yeni Maaş: 91.290,16 TL

Öğretmen (1/4): 73.368,00 TL - Yeni Maaş: 82.465,63 TL

Başkomiser (3/1): 89.214,00 TL - Yeni Maaş: 100.276,54 TL

Polis Memuru (8/1): 81.617,00 TL - Yeni Maaş: 91.737,51 TL

Uzman Doktor (1/4): 150.426,00 TL - Yeni Maaş: 169.078,82 TL

Hemşire (5/1): 74.770,00 TL - Yeni Maaş: 84.041,48 TL

Mühendis (1/4): 96.211,00 TL - Yeni Maaş: 108.141,16 TL

Teknisyen (11/1): 66.870,00 TL - Yeni Maaş: 75.161,88 TL

Profesör (1/4): 135.089,00 TL - Yeni Maaş: 151.840,04 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568,00 TL - Yeni Maaş: 101.798,43 TL

Vaiz (1/4): 76.653,00 TL - Yeni Maaş: 86.157,97 TL

Avukat (1/4): 90.000,00 TL - Yeni Maaş: 101.160,00 TL

TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 32,61 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında 6 aylık enflasyon verileri doğrudan belirleyici oluyor. İlk 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,6 oranında bir maaş artışını garantilemiş bulunuyor. Haziran enflasyonunun eklenmesiyle kesin oran ortaya çıkacak.