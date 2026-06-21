Ay-yıldızlı ekibimiz, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı üst üste mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda etmişti. Bu başarısız sonuçların faturası FIFA sıralamasında ağır oldu. Güncellenen yeni listede sert bir düşüş yaşayan Milliler, 1550.13 puanla kendisini 32. basamakta buldu. A Milli Takım'ın hemen ardından, devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen Rusya 34. sırada yer alırken, Ukrayna ise Türkiye'nin bir basamak altında 33. sırada konumlandı.

Rakiplerin durumu ne?

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakiplerinin güncel sıralamadaki yerleri ise şöyle şekillendi:

ABD: 13. sıra

Avustralya: 25. sıra

Paraguay: 37. sıra

Zirvede Fransa hamlesi, Lider yine Arjantin

Dünya futbolunun zirvesinde de hareketli günler yaşanıyor. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin liderliğini korumaya devam ederken, ikincilik koltuğunda değişim yaşandı. Fransa, sergilediği performansla İspanya'yı geride bırakarak dünya ikinciliğine yükseldi.

FIFA Sıralamasında İlk 10 Ülke

Güncellenen puan durumuna göre dünya futbolunun en iyi 10 ülkesi ve puanları şu şekilde sıralandı:

1. Arjantin: 1889.06

2. Fransa: 1887.11

3. İspanya: 1856.03

4. İngiltere: 1847.68

5. Brezilya: 1772.01

6. Fas: 1769.98

7. Hollanda: 1764.40

8. Almanya: 1760.46

9. Portekiz: 1755.09

10. Belçika: 1733.93