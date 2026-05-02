Son Mühür / Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönem belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlık koltuğuna oturan isim oldu. Yerel yönetim temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği oylama sonucunda Seçer, TBB’nin yeni başkanı seçildi.

Seçin öncesi tansiyon yükseldi

Genel kurulda, sandık başına gidilmeden hemen önce yaşanan sert tartışmalar damgasını vurdu. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen mektubun kürsüden okunması talebi, salondaki tansiyonu bir anda yükseltti. AK Parti ve CHP mensubu belediye başkanları arasında başlayan sözlü sataşmaların kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine genel kurula kısa bir süre ara verildi.

Başdeğirmen’den ‘hibe’ çıkışı

Seçimde en dikkati çeken noktalardan biri de Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘hibe’ çıkışı oldu. Başdeğirmen, “Hangi belediyelere kaç tane araç hibe edildi” çıkışında bulundu.

Sandıklar birer birer açıldı

Yaşanan gerilimin ardından geçilen oylama sonrası Vahap Seçer, kazanan isim oldu. Özellikle 3, 5, 6 ve 10 numaralı sandıklarda yüksek oy oranlarına ulaşan Seçer, TBB’nin yeni başkanı seçildi.