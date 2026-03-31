Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam Kosova’yı elemesi ve 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması halinde elde edeceği gelir netlik kazandı. Ay-yıldızlı ekip için önemli bir maddi kazanç öngörülüyor.
Ayak bastı parası dudak uçuklattı
Türkiye, Dünya Kupası bileti alması halinde 10 milyon 500 bin euro katılım geliri elde edecek. Turnuvaya katılan takımlara verilen bu ilk ödül, doğrudan federasyonun kasasına girecek. Dünya Kupası’na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip ise bu geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline odaklanmış durumda.
2026 Dünya Kupası para ödülleri
Şampiyon: 50 milyon dolar
İkinci: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar
5-8. sıra: 19 milyon dolar
9-16. sıra: 15 milyon dolar
17-32. sıra 11 milyon dolar
33-48. sıra: 9 milyon dolar
Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak