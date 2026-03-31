Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam Kosova’yı elemesi ve 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması halinde elde edeceği gelir netlik kazandı. Ay-yıldızlı ekip için önemli bir maddi kazanç öngörülüyor.

Türkiye, Dünya Kupası bileti alması halinde 10 milyon 500 bin euro katılım geliri elde edecek. Turnuvaya katılan takımlara verilen bu ilk ödül, doğrudan federasyonun kasasına girecek. Dünya Kupası’na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip ise bu geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline odaklanmış durumda.

2026 Dünya Kupası para ödülleri

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8. sıra: 19 milyon dolar

9-16. sıra: 15 milyon dolar

17-32. sıra 11 milyon dolar

33-48. sıra: 9 milyon dolar

Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak