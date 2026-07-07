Son Mühür/ Beste Temel- İzmir ani ve şiddetli yağışlara karşı rotayı Danimarka’ya çevirdi. Şehirdeki sel riskini azaltmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kopenhag’ın yeşil altyapı projelerini yerinde inceledi.

Avrupa Birliği destekli NERS projesi kapsamında Danimarka başkentine giden uzman heyet, sokak sokak gezerek incelemelerde bulundu. Hedef, Kopenhag’ın aşırı yağışları emen "Sünger Kent" modelini İzmir sokaklarına uyarlamak.

Kopenhag nasıl başardı?

Kopenhag, yağmur suyunu borularla yeraltına hapsetmek yerine doğayı taklit ederek yönetiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı’nın da desteklediği projede, İzmir ve Karşıyaka belediyeleri ortak çalışıyor.

Danimarka’daki saha ziyaretinde Enghave İklim Parkı, Tåsinge Meydanı ve Scandiagade gibi alanlar incelendi. Bu alanlar aşırı yağış anında devasa birer su depolama havuzuna dönüşüyor. Kurak dönemde ise halkın nefes aldığı sosyal alanlar olarak kullanılıyor. Heyet, bu tasarımları İzmir’in topografyasına entegre etmek için kolları sıvadı. Kent içindeki beton bariyerler, yerini suyu emen yeşil altyapıya bırakacak.

Sokaklar su tankına dönüşecek

Projenin İzmir ayağında sadece mühendislik çözümleri yer almıyor. Yerel halkın sürece katılımı da esas hedefler arasında. Kopenhag’da incelenen Venøgade Sokağı ve Karens Minde Aksen gibi örnekler, mahalle ölçeğinde yağmur suyu hasadının nasıl yapılacağını gösteriyor. DHI uzmanlarıyla yapılan teknik toplantılarda, İzmir'de hayata geçirilecek pilot bölgeler konuşuldu.

Kopenhag sokaklarındaki eğimli yeşil alanlar ve yağmur bahçeleri, İzmir'in iklim kırılganlığını azaltacak çözümler barındırıyor. Toplanan veriler hızla analiz edilicek. Sıradaki adım, İzmir’in seçilen pilot bölgelerinde ilk kazmayı vurmak. Kent, iklim değişikliğinin getirdiği krizlere karşı artık savunmasız kalmak istemiyor. Doğayı taklit etmek, bu mücadelenin en güçlü anahtarı ollacak.

