NBA tarihinin en baskın pivotlarından biri olan Shaquille O'Neal, hem saha içindeki performansıyla hem de saha dışındaki renkli kişiliğiyle dünya çapında tanınan bir figür. Peki bu dev adamın dini görüşü gerçekten ne? İşte Shaq hakkında merak edilen tüm detaylar.

Shaquille O'Neal kimdir?

Shaquille O'Neal, 6 Mart 1972'de ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrinde dünyaya geldi. 2,16 metre boyuyla basketbol sahalarında rakipleri için durdurulamaz bir güç kaynağına dönüşen Shaq, yaklaşık yirmi yıl süren NBA kariyerinde altı farklı takımda forma giydi ve toplamda dört kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Afro-Amerikan kökenli olan O'Neal'ın İrlanda kökenli soyadı, ABD'deki kölelik dönemi ve sonrasında yaşanan isim değişim süreçleriyle açıklanıyor. "O'Neal" soyadı biyolojik babasından gelen bir miras; ancak Shaq, çocukluk yıllarında üvey babasıyla birlikte büyüdü.

Shaquille O'Neal'ın dini görüşü ne?

Türkiye'de büyük ilgi toplayan Shaquille O'Neal, İslam dinine mensup. Ünlü basketbolcu, Müslüman olduğunu çeşitli röportajlarda açıkça dile getirdi ve inancını yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak tanımladı. Hatta fırsat bulduğunda hac ibadetini yerine getirmek istediğini de belirterek dini bağlılığını vurguladı.

Shaquille O'Neal evli mi, kaç çocuğu var?

Özel hayatında da oldukça hareketli bir dönem geçiren Shaq, 2002 yılında Shaunie Nelson ile evlendi. Çiftin hem birlikte hem de önceki ilişkilerinden toplam altı çocuğu bulunuyor. Ancak evlilik 2009 yılında geçimsizlik nedeniyle sona erdi.

Shaquille O'Neal şu an ne yapıyor?

Basketbolu bıraktıktan sonra spor dünyasından uzaklaşmayan Shaq, televizyon ekranlarında yorumculuk yaparak kariyerine farklı bir boyut kazandırdı. Bunun yanı sıra iş dünyasında da aktif rol üstlenen O'Neal, Turkcell'in 5G reklam kampanyasıyla Türkiye'de yeniden gündeme oturdu. Ünlü basketbolcunun bu reklam için aldığı ücret resmi olarak açıklanmasa da bazı kaynaklara göre rakamın 2 milyon dolar civarında olduğu öne sürülüyor.