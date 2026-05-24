Bayram tatilini memleketinde veya sahil beldelerinde geçirmek için yola koyulan vatandaşlar, özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş güzergahlarında adım adım ilerliyor. Araç arızaları ve hasarlı kazaların da etkisiyle kilit noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yola henüz çıkmayanlar güncel tabloyu yakından takip ediyor. En çok aratılan "Karayolları kapalı yollar", "Ankara istikameti trafik durumu" ve "bayram trafiği" sorguları ışığında, KGM'nin yayınladığı son bültenin tüm detaylarını haberimizde bir araya getirdik.

BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI: ANADOLU OTOYOLUNDA HANGİ KESİMLER YOĞUN?

İstanbul'un Anadolu'ya açılan en önemli kapısı olan Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin akını devam ediyor. Otoyolun özellikle Bolu, Düzce ve Sakarya geçişlerinde, Ankara yönüne doğru ciddi bir araç yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin oldukça düşük hızlarda seyretmesi kilometrelerce uzayan araç kuyruklarına zemin hazırlarken, güzergah üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları da ulaşımı daha da yavaşlatıyor. Otoyolun Bolu kesiminde, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu üzerinde trafik akışı yavaşlıyor. Bölge genelinde jandarma, polis ve Karayolları ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul istikametinde ise trafiğin normal seyrinde aktığı görülüyor.

KOCAELİ, SAKARYA VE DÜZCE GEÇİŞLERİNDE TRAFİK DURUMU NASIL?

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde trafik akıcı ancak oldukça yoğun ilerliyor. Şerit sayısının ikiye düştüğü noktalarda ciddi sıkışıklıklar göze çarpıyor. Düzce sınırları içerisinde ise Gölyaka ile Düzce gişeleri arası, Üçköprü ve Kaynaşlı mevkilerinde araçlar oldukça yavaş seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ve Düzce giriş-çıkışlarında akıcı bir yoğunluk hakim. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi geçişinde de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara yönünde ise şimdilik ciddi bir problem yaşanmıyor.

KGM GÜNCEL YOL DURUMU: HANGİ YOLLARDA YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI VAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yola çıkacak sürücüleri yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren güzergahlara karşı uyardı. İşte güncel bültene göre dikkat edilmesi gereken o yollar:

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: 4 ve 5. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: 59 ve 62. kilometreler arasındaki yapım çalışması sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü akıyor.

TEM Otoyolu: Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar yüzünden sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım tek şeritten ilerliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: 31 ve 32. kilometreler arasında yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: 9 ve 10. kilometrelerde Denizli yönündeki şev çalışması sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi kapalı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü yapılıyor.

Isparta-Beyşehir Yolu: 29 ve 36. kilometrelerdeki çalışmalar dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu: 13 ve 15. kilometrelerdeki yol yapımı sebebiyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılarak kontrollü geçiş sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya Yolu: 37. kilometrede yer alan Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tosya-Osmancık Yolu: 41 ve 46. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu: Farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle bu güzergahta ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.