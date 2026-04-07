Film, özellikle Avrupa'daki Türk izleyiciler arasında hafta sonu rekorları kırarken, sosyal medyada devam filmi talepleri hızla yükseldi. Peki Çatlı 2 filmi ne zaman çıkacak, çekimler başladı mı?

Çatlı 2 için resmi tarih açıklandı mı?

Şu an itibarıyla Çatlı 2 için resmi bir vizyon tarihi duyurusu yapılmadı. Ancak sinema sektöründen sızan bilgilere göre senaryo çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve prodüksiyon hazırlıkları sürüyor. Çekimlerin 2026 yılının ilerleyen aylarında başlaması bekleniyor. Post-prodüksiyon süreci de hesaba katıldığında devam filminin 2027 yılının ilk çeyreğinde vizyona girmesi öngörülüyor.

Çatlı 2'de başrol kim olacak?

İlk filmde Abdullah Çatlı karakterine hayat veren eski Galatasaraylı futbolcu Vedat İnceefe, fiziksel benzerliği ve oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Devam filminde de başrolde yine İnceefe'nin yer alması kuvvetle muhtemel. Yapım ekibinin oyuncu istikrarını koruma yönünde eğilim gösterdiği değerlendiriliyor.

İlk film ne anlatıyordu?

Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği Çatlı filmi, 1980 darbesi sonrasında yurt dışına çıkan Abdullah Çatlı'nın Avrupa'daki yıllarına odaklanıyordu. Filmin ana omurgasını ASALA terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlardaki rolü oluşturuyordu. Senaryo Onur Tan ve Nevzat Erkul tarafından kaleme alındı. Kadrosunda İnceefe'nin yanı sıra Eren Vurdem, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler yer aldı.

Çekimler Budapeşte, İstanbul, Fransa ve Yunanistan'da tamamlanmıştı. Film, ilk üç günde 24,7 milyon TL hasılat elde ederek vizyona girdiği haftanın lideri oldu.

Çatlı ailesinin devam filmindeki rolü ne olacak?

İlk filmde Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak projeye katkı sağlamıştı. Senaryonun gerçek belgelere ve aile arşivine dayandırılması filmin özgünlüğünü güçlendirmişti. Devam filminde de ailenin danışmanlık rolünü sürdürmesi ve hikayenin Çatlı'nın hayatının farklı dönemlerine odaklanması bekleniyor.