Son Mühür- Kamu varlıklarının satılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Köprüler, otoyollar ve çeşitli taşınmazların ardından şimdi de Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell’in satılabileceği öne sürüldü.

Türkiye’nin iletişim altyapısında önemli bir rol üstlenen Turkcell hakkında ortaya atılan satış iddiaları, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP’li Akay’dan satış iddialarına tepki

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Turkcell’i satmaya hazırlandığı iddialarına ilişkin CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay açıklamada bulundu. Akay, şirketin stratejik önemine dikkat çekerek iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Akay, “Türkiye'nin iletişim altyapısını taşıyan bir şirket hakkındaki satış iddiası derhal açıklığa kavuşturulmalı. Turkcell 2025 yılında 17,8 milyar lira kar etti. Satış iddiaları endişe yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“Turkcell stratejik bir kurumdur”

İletişim altyapısının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda milli güvenlik açısından da kritik olduğunu belirten Akay, Turkcell’in sıradan bir şirket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Akay açıklamasında, “Turkcell sadece bir operatör değildir, stratejik bir kurumdur. Turkcell'in en büyük hissedarı olan TVF son yıllarda limanlardan otoyollara, köprülerden kamu taşınmazlarına kadar birçok varlığın satışı ve devriyle gündeme geliyor. Milletin varlıkları tek tek elden mi çıkarılıyor” dedi.

En ciddi alıcı iddiası: Azerbaycan merkezli şirket

Öte yandan kulislerde Turkcell’in satışı için bazı şirketlerle görüşmelerin yapıldığı ve sürecin ileri bir aşamaya geldiği öne sürüldü.

İddialara göre görüşülen şirketler arasında en güçlü adayın Azerbaycan merkezli GSM operatörü Azercell olduğu belirtiliyor.

Ancak söz konusu iddialara ilişkin Türkiye Varlık Fonu veya Turkcell cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.