Son Mühür- AB'nin 150 milyar dolarlık güvenlik programı SAFE'de Türkiye'nin önünü kesen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şimdi de adaları silahlandırarak Ege'de bir kez daha tansiyonun yükselmesine kapı araladı.

İsrail'in ABD'deki lobi gücünü arkasına alan Yunanistan'a bir destek de Yunan asıllı ABD Kongre üyesi Chris Pappas'tan geldi.

Kathimerini'ye konuşan Pappas, "Türkiye, işgal altındaki Kıbrıs'tan F-16'larını ve diğer tüm ABD yapımı platformlarını derhal geri çekmelidir.

Eğer yönetim bunların geri çekilmesini talep etmezse, Kongre'deki meslektaşlarımla birlikte durumu kendimiz ele almak için çalışacağım." ifadesiyle tavrını belli etti.



İran'da cambaza bak oyunu...



Mavi Vatan'ın fikir babası emekli amiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma çabalarına dikkat çekti.

''Yunanistan ve GKRY, Siyonistlerle Neoconların yazdığı senaryoda İran’da “cambaza bak” oyunu oynanırken Türkiye’yi çevreleme hamlesine girişiyor'' diyen Gürdeniz,

''Kerpe’ye Patriot, Semadirek’e “Bulgaristan savunması” bahanesiyle hava savunma füzesi, GKRY’ye Yunan hava unsurları, ada çevresine İngiliz ve AB donanması yığınaklanıyor.



Ortada açıkça fırsattan istifade ile Türkiye’ye karşı adım adım stratejik mevzilenme vardır.

Avrupa perişan durumuna bakmadan bu oyuna yardım ediyor.

ABD, Rus hidrokarbonunu kesmiş, Katar’dan LNG gazı kesilmiş, ekonomileri resesyona girme aşamasında. Bu durumda bile Avrupa Türkiye’yi karşısına almaya devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.



Türkiye ne yapmalı?



''Türkiye, aleyhinde oluşan bu tabloya sözlü ve yazılı notalarla cevap veremez, eylemle cevap vermelidir. KKTC’de kalıcı hava üssü kurulmalı, Mağusa’daki deniz üssü süratle geliştirilmelidir. KKTC’nin deniz kuvvetleri kurması için düğmeye basılmalı, Doğu Akdeniz’de sismik ve sondaj faaliyetlerine yeniden dönülmelidir'' vurgusunda bulunan Gürdeniz,

''Ege’de oldu-bitti dayatılırsa Türkiye de sahada karşı hamleye geçmeli, ada-adacık-kayalıklar çevresinde karasularını kapsayan fiili tatbikatlar icra edilmelidir.

Küstahlığa verilecek cevap laf değil, icraattır'' hatırlatmasında bulundu.



Zentürk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen gazeteci Ardan Zentürk,

''Yunanistan'ın Semadirek gibi Çanakkale Boğazı'na çok yakın, Lozan'da İngiliz'in "referandum" önerisiyle elinde kalmış adaya hava savunma sistemleri yerleştirmesine cevap o sistemlerin vurulmasıdır

Yapılan yasadışıdır, cevabı net olmalı'' çağrısında bulundu.