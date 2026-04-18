Son Mühür / Osman Günden -Trendyol Süper Lig'in 30. hafta perdesinde İzmir ekibi Göztepe, üç puan kapmak için Kocaeli sınavına çıkıyor. Ligin bu haftaki heyecanlı mücadelesi Kocaeli’nde yaşanacak. Körfez temsilcisi Kocaelispor, ligin iddialı ekiplerinden Göztepe’yi Turka Kocaeli Stadyumu’nda konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleye dakikalar kala her iki takımın da kadrosunda yer alan isimler belli oldu.

Kocaeli’de ilk 11 belli oldu

Ev sahibi Kocaelispor’un kalesinde Serhat görev alırken, savunma hattında Ahmet, Dijksteel, Smolcic ve Haidara dörtlüsü sahada yer alacak. Orta saha ve hücum organizasyonlarını ise Jo, Keita, Show, Rivas ve Tayfur beşlisi üstlenirken, yeşil-siyahlıların ileri ucunda Agyei İzmir ekibi karşısında golü arayacak.

İşte, Göztepe’nin ilk 11’i

İzmir temsilcisi Göztepe ise deplasmanda kalesini koruma görevini Lis’e emanet etti. İzmir temsilcisinin savunma kurgusunda Ogün, Godoi, Heliton ve Bokele bulunuyor; Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan ve Janderson orta sahada direnç hattı kuracak. Göztepe’nin gol yollarındaki en büyük kozu ise son dönemlerin skorer oyuncusu Juan olacak. Oynanacak bu kritik müsabaka ile birlikte haftanın puan tablosundaki kartlar yeniden dağıtılacak.