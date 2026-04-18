Son Mühür / Osman Günden - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de kritik eksikler yaşanıyor. Turka Kocaeli Stadyumu’nd oynanan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu netleşirken, iki önemli ismin kafilede yer almadığı açıklandı. Kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İzmir temsilcisinden yapılan resmi açıklamaya göre, sakatlıkları devam eden takım kaptanı İsmail Köybaşı ile savunma oyuncusu Furkan Bayır, Kocaelispor karşısında görev yapamayacak. Göztepe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sakatlıkları bulunan kaptanımız İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır, maç kadrosunda yer almadı” ifadeleri kullanıldı

Furkan Bayır’ın nisan ayı başındaki antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığı ve sağ diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiği belirtilmişti. 9 Şubat 2000 doğumlu genç topçu, Göztepe’nin önemli stoperleri arasında.

Takımın tecrübeli kaptanı İsmail Köybaşı'nın da yaşadığı ciddi sakatlık sorunu nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı. Köybaşı’nın yokluğu takımı derinden üzdü.