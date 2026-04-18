Son Mühür / Osman Günden - Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasına girerken heyecan sürüyor. İzmirli futbolseverlerin yakından takip ettiği Kocaelispor-Göztepe maçına artık sadece dakikalar kaldı. Turka Kocaeli Stadyumu’na taraftarlar giriş yapmaya başladı. İzmir ekibi, Kocaelispor karşısında üç puanı kaparak bir süredir devam eden kötü gidişatı frenlemek istiyor.

Körfez temsilcisiyle İzmir’in gurur Göztepe’nin karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 17.00’da başlayacak. İzmir ekibi Göztepe de geniş güvenlik önlemleriyle tesise ulaştı. Her iki ekip de puan mücadelesinde kıyasıya yarışacak. Takımların soyunma odasında son hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

İşte, Kocaelispor-Göztepe maçının hakemi!

Maçın hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek. Yılmaz’a Ogün Kamacı ve Mücahid Adem Çelebi yardımcı olacak. Dördüncü hakem görevi ise Hakan Ülker’in.

Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda?

​Puan cetvelinde stratejik öneme sahip olan bu müsabakada her iki takımın da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkması bekleniyor. Maç, BEIN Sports 1 kanalında izlenecek.