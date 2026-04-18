Aralarında İzmir bulunan ve 10 ilde gerçekleşen operasyonun merkezi Aydın oldu. Eğitim ve sertifika iddiasıyla öğrencilere sahte belge düzenledikleri gerekçe gösterilen şebekeye büyük bir darbe vuruldu.

Eğitim adı altında sahte belgeler düzenleyerek büyük bir dolandırıcılık ağı kurdukları iddiasıyla aralarında İzmir’in de yer aldığı İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun’da operasyon düğmesine basıldı. 15 Nisan’da harekete geçen ekipler, eş zamanlı baskınlarla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı uyguladı. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, bir firariyi arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

1.5 milyarlık finansal trafik

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ortaya konulan veriler oldu. Ekiplerin yürüttüğü finansal analizler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı bulan devasa bir para trafiği tespit edildi.

6 kişiye tutuklama!

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı