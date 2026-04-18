Son Mühür / İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’nin hizmet alanının satılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar son sürat devam ediyor. TOKİ tarafından satışa çıkarılan ve birkaç gün önce İZKA inşaat tarafından alınan Karşıyaka’nın Mavişehir bölgesindeki alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay meclis toplantısında yaptığı açıklamada “Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu” diyerek yorumda bulunmuştu. Tugay’ın açıklamasının ardından kent gündeminde çokça konuşulacak bir rest geldi. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı yüksek mimar Azat Yeşil, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’ndan (İEKKK) ayrıldığını gönderdiği mesajla kurul üyelerini duyurdu.

Yeşil, o sözlerle duyurdu

35 yıllık mesleki birikimiyle katkı sunmak amacıyla dahil olduğu görevden kendi isteği ile ayrıldığının altını çizen Yeşil, mesajında “Sayın başkanlarım ve değerli İEKK üyeleri; hayırlı hafta sonları diliyorum. Severek 35 yıllık iş deneyimimle katkı koyarım düşüncesiyle katılmayı kabul ettiğim İEKK 'daki üyeliğimden kendi isteğimle istifa ediyorum. Bu konudaki detaylı açıklamamı pazartesi yapacağım. Saygılarımla...Y.mimar Azat Yeşil” ifadelerini kullandı.

Hissesi olana alımda öncelik

Söz konusu tartışmalara neden olan taşınmaz, yaklaşık 2 dönümü Karşıyaka Belediyesi’nde olan 6 dönümlük bir arazinin satışında TOKİ’nin hissesi olana ‘alımda öncelik’ verdiği konusu gündeme gelmişti. Söz konusu arazinin satışına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden itiraz gelmiş, satışın durdurulması gerektiğinin altı çizilmişti. Büyükşehir’den yapılan açıklamada; Karşıyaka ilçesi Şemikler (Mavişehir) Mahallesi’nde yer alan 26022 ada 1 parsel numaralı, toplam 5 bin 894 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 4 bin 106 metrekarelik hissesinin TOKİ tarafından ihaleyle satışa çıkarılması üzerine satışın kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunulduğu duyurulmuştu.