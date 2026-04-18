Ankara'daki kurmaylar, bu düzenlemeyi özellikle İzmir gibi büyükşehirlerde Mayıs 2026'da gerçekleşecek olan devasa genel kurullara yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Zira yasa bu tarihten önce çıkmazsa, İzmirliler mevcut yasadaki "itiraz edilmeyen bütçe kesinleşir" kuralı yüzünden bir yıl daha astronomik aidatları sineye çekmek zorunda kalacak. Yeni sistem, yüzde 25,49’luk bir zam tavanı öngörürken, bu sınırın aşılmasını tamamen maliklerin aktif ve açık onayına (oylamasına) bağlıyor.

Gecikme Zamlarında Yasal Tavanın Aşılması Mümkün Değil

Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle apartman aidatını gününde yatıramayan İzmirlilerin sırtına yüklenen ağır faizler de hukukun radarında. 634 Sayılı kanun, aylık uygulanabilecek maksimum gecikme tazminatını yüzde 5 olarak sabitlemiştir. Bu oran yıllık yüzde 60 gibi devasa bir rakama ulaşmasına rağmen, bazı fırsatçı yönetimler genel kurullarda bu oranı daha da artırma eğilimine girmektedir. Yüksek mahkemenin (Yargıtay) içtihatları bu konuda çok nettir; site genel kurulları aylık yüzde 5'lik yasal tavanın bir puan bile üzerine çıkamaz. Üstelik bu gecikme bedelleri, devletin kendi alacaklarına uyguladığı faiz oranlarının bile çok üzerindedir ve katı bir şekilde uygulanması, hane bütçelerinde ciddi yaralar açmaktadır.

Aidat Borcundan Dolayı Evin Satılma Riski

Apartman yaşantısında uyum ve ekonomik dayanışma şarttır. İzmir'de bir site sakini, ödemekle yükümlü olduğu ortak alan giderlerini kasıtlı ve sürekli olarak aksatırsa, diğer komşularının hayatını çekilmez hale getirmiş sayılır. Hukuk sistemimizde "Çekilmezlik Hali" olarak tanımlanan bu ekstrem durumda, kanunun 25. maddesi çok ağır bir yaptırım öngörür. Aidat yüzünden binalarının bakımsız kalmasına ve borç batağına sürüklenmesine isyan eden diğer komşular, yargı yoluna giderek borçlu kişinin dairesinin kendi üzerlerine geçirilmesini talep edebilirler. Bu, mülkiyet hakkına yapılan en ağır müdahalelerden biri olmakla birlikte, apartman ekonomisinin çökmesini engellemek adına yasa koyucu tarafından bilerek sisteme eklenmiş caydırıcı bir maddedir.