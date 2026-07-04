Son Mühür - Adnan Beker’in CHP Milletvekili Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama” suçlarından gözaltına alındı.

Adnan Beker’in Oğlu Oğuzhan Beker de daha önce ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmış, uyuşturucu test sonucu pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Adnan Beker kimdir?

Adnan Beker 2023 yılındaki genel seçimde İYİ Parti’den milletvekili seçilmişti. 16 Kasım 2023’te İYİ Parti’den istifa etmişti. Partiden istifa eden Adnan Beker 4 Mart 2025’te Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden ve İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Beker, 4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliği yapmıştı.