Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dumansız Kampüs Projesi Tanıtım Programı'na katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’de vatandaşın kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Memişoğlu, “Kötü alışkanlıklardan uzak bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 25 senede gece gündüz çalışarak bugün dünyada en önemli ülkeler arasında yer sahibi oldu. Ülkemizde bugün 10 kişiden 1 kişi bile kırsalda yaşamıyor. Hareket, beslenme ve davranış yöntemleri olarak çok farklı bir noktadayız. Sağlıkla ilgili risklerimizle iyi mücadele etmeliyiz. Gelişmiş toplumların hastalıklarından 3 şey ile karşı karşıyayız. Birincisi kilo, obezite. Beslenme alışkanlıklarınızı doğal olarak yapmazsanız risklerle karşı karşıya kalınır. Bunu yönetmemiz gerekir. Bugün Türkiye'de maalesef yüzde 61 insan normal kilonun üzerinde. Sadece yüzde 39'umuz sağlıklı bir kiloda. Bunun da yüzde 25'i aşırı kilolu. Toplumumuzun en büyük risklerinden birisi budur. Bu da birçok hastalığa sebebiyet vermektedir. İkinci büyük riskimiz de hareketsizliktir. Çünkü şehir yaşamında kırsal yaşamdan daha az hareket edilir. Toplumsal olarak sporu maalesef genellik mücadele tabanlıdır. Biz sporu mücadele etmek, kazanmak için yapıyoruz. Fakat spor sağlıklı kalmak için yapılmalıdır. Bedenimizi, kaslarımızı dinç tutacak bir hareket düzenine kavuşmalıyız. Biz spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalıyız" dedi.

“Yasaklamak değil, toplumlu başarmak istiyoruz”

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Esenlik Mevzuatı’ hakkında bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi: “Bu sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti demek. Toplumun sağlık hizmetini talep etmesi gerekiyor. Sağlıkçı sadece tedavi için talep etmemeli, sağlıklı kalmak için de sağlık istemi talep edilmeli. Daha hastalığınızı kaybetmeden sağlık talebinizi isteyin. Üçüncü risk ise maalesef bağımlılık. Bağımlılık insana yüksek oranda zarar veriyorsa, yaşam kalitesine de zarar verir. Davranışsal bağımlılık, alkol, sigara bağımlılığı insan için risktir. Bu bağımlılıklarla mücadele sadece sağlık için değil, toplumun beraber vermesi gereken bir mücadeledir. Erkeklerin yüzde 46.1'inde, kadınların yüzde 24'ünde yani toplam vatandaşımızın 3'te 1'inden fazlası sigara tütün bağımlısı. Bu mücadele milli bir mücadeledir. Sağlık mücadelesidir. Bu sebeple toplumumuzun sigarayı bırakması için özel bir çaba harcamasını rica ediyoruz. Sigara akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada 1 numara yapmış durumda. Sigara her sene 120 bin insanımızın ölümüne sebebiyet veriyor. Sigara solunum yollarının, kalp krizlerinin, beyin kanamalarının en büyük sebebi. Bunu yasaklamak için değil, toplumla başarmak için uğraşıyoruz. Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolar, sigara harcaması ise kişi başı 1024 dolar. Dünyanın sigara içen ülkeleri arasında 2. Sıradayız. Sigarayı bırakmak için tüm toplum olarak çabalayacağız. Biz hazırız.”