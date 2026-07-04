Birbirinden lezzetli yemekleri doğanın farklı noktalarında hazırlayarak çektiği videolarla milyonlarca kullanıcının yakından takip ettiği Süleyman Ateştepe, bu kez sınırları aştı. Bu kez rotasını Bursa’ya çeviren sosyal medya fenomeni Ateştepe, İznik Gölü semalarında lezzeti arşa çıkardı. Bursa’nın nadide güzelliği İznik Gölü üzerine yamaç paraşütüyle havalanan Ateştepe, gökyüzünden kumpir hazırladı, afiyetle de yedi. Ateştepe’nin videosunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hem yemek yaptı hem gördüklerini paylaştı

Mavinin bin bir tonu içinde süzülürken İznik Gölü’nün eşsiz manzarasını da görüntüleme şansı bulan Ateştepe, gördüklerini takipçileriyle de paylaştı. Gökyüzünde hazırladığı kumpiri sonrasında yine gökyüzünde yiyen Süleyman Ateştepe’nin paylaştığı şaşırtıcı görüntüler, çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ateştepe’nin videosunun altına çok sayıda yorum gelirken; görüntüler beğeni rekorları kırdı.

Konsept videoları oldukça beğeniliyor

Gezgin fenomen Süleyman Ateştepe’nin doğanın farklı yerlerinde hazırlayarak takipçilerinin beğenisine sunduğu farklı konseptlerdeki yemek videoları oldukça beğeniliyor. Süleyman Ateştepe bu kez Bursa’nın doğal güzelliklerini izleyicileriyle paylaşırken, fenomenin bir sonraki durağı ise şimdiden merak ediliyor.