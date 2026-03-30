Son Mühür- Türk siyasi tarihini yazacak olanlar büyük ihtimalle, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı kadınla gözaltına alınmasına ayrı bir parantez açmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Özkan Yalım'ın iktidara yakın medyaya servis edilen görüntülerine CHP lideri Özgür Özel tepki gösterip, ''Milletimden özür diliyorum. Gereği yapılacak'' mesajı verse de, asıl sürpriz adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bornova Belediyesi bardağı taşırdı...



Özkan Yalım'ın ilişkisi olduğu başka bir kadını Bornova Belediyesi'nde işe yerleştirdiği iddiası, bu durumda bankamatik çalışan kaç kişi var sorusunu da beraberinde getirmişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Bornova Belediyesi'nin de adının karıştığı skandala dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı'nın radikal bir karar aldığını duyurdu.

Bütün belediyeler denetlenecek...



''CHP yönetimi; 2. sevgilisini İzmir Bornova Belediyesi’ne “bankamatik eleman” yaptıran Özkan Yalım’a hesap soramayacağı için; bu yolsuzluğa zemin hazırlayan Bornova Belediye Başkanı’na da hesap soramaz.'' hatırlatmasında bulunan Yarkadaş,

''Ancak tüm partilerin belediye başkanlarına bir bilgi vereyim:

İlgili birimlere; tüm partilere ait belediyelerdeki bankamatik personellerin tespit edilmesi talimatı verildi bakanlık tarafından'' bilgisini paylaştı.

Peki, denetim nasıl yapılacak?



''İşlem şöyle olacakmış'' diyen barış Yarkadaş,

''Tüm belediyelerdeki personellerin listeleri SGK’dan istenecek; bu kişilerin işe gidip gitmedikleri HTS - baz yöntemiyle analiz edilecek.

Bir kişinin 1 yıllık HTS - baz performansı 3 dakikada tespit edilebiliyormuş.

Türkiye’deki TÜM belediyelerde 100 binin üzerinde bankamatik olduğu tahmin ediliyor.

Rakam abartılı değil; sadece Beşiktaş Belediyesi’nde 1300’e yakın bankamatik vardı. (Sayıştay Raporu)

Bunların çoğu kurultay öncesi işe alınmıştı.

Umarım Maliye ve İçişleri Bakanlığı bu soyguna da son verir.

Böylece işe gitmediği halde belediyeden maaş alıp ona buna küfreden aşağılık troller dönemi de kapanır.

Tabii bu arada bu kişilerden aldıkları haksız maaşlar da faiziyle geri alınmalı.

Bu da ihmal edilmemeli…'' mesajı verdi.

