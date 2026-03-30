Son Mühür- Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı, Ortadoğu’da tırmanan gerilime ve İran’a yönelik sergilenen saldırgan politikalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu’da mezhep değil varlık mücadelesi

Ortadoğu’nun bugün büyük bir sınavdan geçtiğini belirten İsa Ambarcı, İran’ın hedef alınmasının arkasında yatan asıl nedenin yeraltı zenginlikleri ve halkın sömürülmesi olduğunu ifade etti.

Ambarcı, "Bugün yaşananlar gizlenemez bir gerçeği haykırıyor. Bu coğrafyada mesele mezhep değil, doğrudan doğruya bir varlık mücadelesidir" dedi.

"Sıradaki hedefin kim olacağı açıktır"

ABD ve İsrail’in yürüttüğü politikaların sadece İran’ı değil, tüm bölge halklarını ve İslam dünyasını hedef aldığını savunan Ambarcı, şu uyarılarda bulundu:

"Yanı başımızda bir kuşatma politikası yürütülüyor. Bu kuşatma yalnızca İran’a değil; tüm Müslümanlara yöneliktir. Bugün İran hedefteyse, yarın sıranın kime geleceği bellidir.

Gazze ve Lübnan kan ağlarken sessiz kalanların, Batı çıkarları söz konusu olduğunda nasıl hizaya girdiklerini ibretle izliyoruz."

İran’daki Türk varlığı ve tarihi sorumluluk

İran’a yönelik değerlendirmelerin "mezhep gözlüğü" ile yapılmasının büyük bir hata olduğunu hatırlatan Ambarcı, ülkenin demografik yapısına ve Türkiye ile olan bağlarına dikkat çekti.

Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bu coğrafyanın kaderinin Türkiye ile iç içe olduğunu belirten Ambarcı, "Türklük şuuru ve İslam kardeşliği, dışarıdan gelen bu kuşatmaya karşı birlik olmayı emreder" dedi.

"Türkiye’nin duruşu hayati önemdedir"

Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yanında duran ve emperyal planları bozan bir devlet olduğunu vurgulayan Federasyon Başkanı, Ankara’nın bu süreçte de toprak bütünlüğünü savunan dik duruşunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Ambarcı’ya göre, Batı’nın kurduğu tuzaklara düşmeden kardeş coğrafyaların yanında saf tutmak tarihi bir sorumluluktur.

"Zalimlerin sonu lanetle anılacaktır"

Açıklamasını sert ifadelerle noktalayan İsa Ambarcı, bölgedeki hiçbir Türk evladının emperyalist güçlerin oyununa gelerek "kukla" olmayacağını söyledi.

Ambarcı, "İran’a yönelik bir kara harekatı, bu saldırgan güçlerin sonu olacaktır. Bizler mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Zalimlerin sonu, tarihte lanetle anılan Yezid'in sonu gibi olacaktır" ifadelerini kullandı.