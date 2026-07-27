Son Mühür - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Rektörlük Yerleşkesinde düzenlediği "DEÜ Tanıtım ve Tercih Günleri" yoğun ilgi gördü. Yüz yüze ve hibrit (çevrim içi) olarak gerçekleştirilen organizasyonda aday öğrenciler ile aileleri; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluştu. Rektörlük 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda yapılan oturumlar DEÜ Web TV YouTube kanalından da canlı yayınlanarak Türkiye'nin farklı şehirlerindeki adayların sorularına yanıt verildi.

"Kaliteli bir eğitim, güçlü bir yabancı dil altyapısı ve araştırmacı kimliği en önemli unsurlardır"

Aday öğrencilerle buluşarak doğru tercih yapmanın önemine dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin sunduğu eğitim imkânlarını vurgulayarak "Kaliteli bir eğitim, güçlü bir yabancı dil altyapısı ve araştırmacı kimliği, mesleki başarı için en önemli unsurlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine bu üç alanda da güçlü bir eğitim ortamı sunmaktadır." dedi.

Birebir görüşmelerle olanaklar anlatıldı

Etkinlik boyunca 18 fakülte, 10 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulundan akademisyenler aday öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan sunumlarda eğitim programları, laboratuvar imkânları, staj olanakları, uluslararası değişim programları ve kariyer fırsatları detaylıca aktarıldı. Fuaye alanındaki stantlarda ise öğrencilerin kampüs yaşamı, yurt, burs ve topluluklara dair merak ettiği sorular yanıtlandı.