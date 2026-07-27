Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, transfer çalışmaları doğrultusunda geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece Basketbol’da sergilediği performansla dikkat çeken Ganalı pivot Nathan Mensah ile anlaşmaya vardı. NBA, G League ve EuroLeague deneyimi de bulunan 26 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Aliağa Petkimspor’un pota altındaki en önemli kozlarından biri olacak.

"# BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı"

Transferi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyuran İzmir kulübü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"NBA, G League ve EuroLeague deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9,0 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, # BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı."