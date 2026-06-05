Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’na katılım gösterdi. Forum çerçevesinde sürdürülebilir çevre politikaları, döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarına ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Çevre politikaları ön plandaydı!

Kamu kurumları, akademi dünyası, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumda; çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirmeye alındı. Geleceğin çevre politikalarını yönlendirecek oturumlarda, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Açılış konuşmalarında önemli isimler!

Forumun açılışında Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach açıklamalarda bulundu. Konuşmalarda çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve küresel ölçekte ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.