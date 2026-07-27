Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir iş dünyasını ve mali müşavirlik sektörünü bir araya getiren açılış töreninde bölgedeki dijital dönüşüm süreçlerine yeni bir soluk getirdi. Bölgedeki mali müşavirlerin ve mükelleflerin dijital dönüşüm süreçlerine güç katacak Merissoft Bilişim, Gaziemir’de kapılarını açtı.

Açılış törenine çok sayıda mali müşavir, sektör temsilcisi ve davetli katılırken, açılış heyecanı ile kentin nabzını tutan Radyo Ege ve Son Mühür de tören alanından gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla bu önemli yatırımı İzmir kamuoyuna duyurdu.

40 yıllık tecrübe dijital alanla buluştu

Yaklaşık 40 yıllık mesleki birikimini bilişim sektörüne taşıyan Serdar Soysal, Merissoft Bilişim’in mali müşavirler ve onların mükellefleri için tüm e-dönüşüm süreçlerini tek merkezden yönetebilecekleri bir yapı olarak kurgulandığını belirtti.

E-Dönüşüm süreçleri tek çatı altında toplanıyor

Mali müşavirlerin ve mükelleflerin dijital ortamdaki tüm işlemlerini tek bir merkezden yürütmelerini hedefleyen Merissoft Bilişim, sunduğu altyapıyla süreçleri hızlandırmayı amaçlıyor. Serdar Soysal Merissoft Bilişim’in sunduğu hizmetlere de değinerek şunları iletti:

"Burada mali müşavirlere ve onların mükelleflerine hizmet verecek bir yapı oluşturduk. İşletmemizde e-imza, e-fatura, mali mühür ve e-defter uygulama merkezi bulunuyor. Amacımız, mali müşavirlerin e-dönüşüm süreçlerini hızlı, güvenli ve sorunsuz şekilde yönetmelerine destek olmak."

Geniş hizmet ağı ve uzman kadro

Açılışta dostlarının ve sektör temsilcilerinin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Soysal; başta Gaziemir olmak üzere Menderes, Torbalı, Ayrancılar, Gümüldür ve Özdere bölgelerinde faaliyet gösteren tüm mali müşavirlerin Merissoft Bilişim’in hizmetlerinden yararlanabileceğini söyledi.

Mali müşavirlik ofisinin de uzun yıllardır Gaziemir’de hizmet verdiğini hatırlatan Soysal, Merissoft Bilişim’i eşiyle birlikte hayata geçirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"40 yıldır mali müşavirlik mesleğinin içindeyim. Bu birikimimizi şimdi bilişim ve e-dönüşüm alanına taşıyoruz. Eşimle birlikte kurduğumuz bu işletmede, alanında uzman ekip arkadaşlarımızla mali müşavirlerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu yolda sektörün önde gelen entegratör firmalarından İzibiz, Nox Yazılım ve Aksotek ile çözüm ortaklığı yürütüyoruz."

Merissoft Bilişim'in, e-defter, e-fatura, mali mühür ve diğer dijital dönüşüm uygulamalarında mali müşavirlerin ihtiyaç duyduğu tüm teknik destek ve danışmanlığı tek bir noktadan sunmaya başladığı bildirildi.