Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bakırçay Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin kıyafet ve temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği yeni bir dönem başlıyor. Türk Kızılay İzmir İl Merkezi ile üniversite yönetimi, öğrencilere doğrudan dokunacak "Kızılay Butik" için resmi imzaları attı.

Rektörlük binasında bir araya gelen Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış ve Menemen İlçe Şube Başkanı Serkan Orun, hazırlanan iş birliği protokolüne imza koydu.

Kampüste gizli dayanışma köprüsü

Kurulacak Kızılay Butik, bütçesi kısıtlı öğrencilerin giyim ve benzeri temel gereksinimlerini hiçbir ücret ödemeden, rencide olmadan karşılamasını sağlayacak. Proje, sadece bir yardım noktası olmanın ötesinde, gençlerin eğitim hayatını daha sağlıklı ve eşit koşullarda sürdürmesini hedefliyor.

Butiğin kalbi genç gönüllülerde atacak

Projenin en dinamik kısmını ise bizzat öğrenciler sırtlayacak. Genç Kızılay gönüllüleri, butiğin tüm operasyonel süreçlerinde aktif görev alacak.

Gelen kıyafetlerin ve malzemelerin tasnif edilmesi,

Butiğin mağaza düzeninin korunması,

İhtiyaç sahibi öğrencilerin doğru ürünlerle buluşturulması.

Tüm bu süreçleri tamamen gençler yönetecek. Bu sayede sosyal sorumluluk bilinci, teoriden pratiğe dökülerek kampüs kültürünün bir parçası haline gelecek. Dayanışma, bizzat akranlar eliyle büyüyecek.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Törende konuşan Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Kızılay’ın 158 yıllık köklü geçmişine atıfta bulundu. Kurumun sadece afet anlarında hatırlanmaması gerektiğini belirten Baykalmış, "Hayatın tam merkezindeyiz. Gençlerin omuzlarındaki yükü hafifletmek, geleceğe yapacağımız en büyük yatırımdır" dedi. Bakırçay Üniversitesi yönetiminin ve Menemen Şubesi'nin projeye sunduğu katkının altını çizen Baykalmış, şubeler arası koordinasyonun gücünü bu projede göreceklerini ekledi.

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar da kampüsteki sosyal destek mekanizmalarını çok önemsediklerini dile getirdi. Akpınar, Kızılay gibi güçlü bir paydaşla yürümekten mutlu olduklarını, bu butiğin öğrencilerin hayatında çok hızlı ve somut bir karşılık bulacağını vurguladı.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte, butiğin kurulum çalışmaları için düğmeye basıldı. Çok yakında kapılarını açacak olan Kızılay Butik, kampüste yardımlaşmanın yeni adresi olacak.

